Переправляли по реке: пресечена контрабанда крупной партии сигарет

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Сотрудники Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам прикрыли канал контрабанды сигарет.

Инцидент зарегистрировали у реки Прут в Бричанском районе. Участникам преступной группы удалось покинуть место преступления. На месте были обнаружены 70 коробок по 50 блоков сигарет стоимостью около 0,5 млн леев, а также надувная резиновая лодка.

Вскоре удалось выявить автомобиль, на котором скрылись преступники. Лидера ОПГ позже удалось задержать.

В настоящий момент проводятся мероприятия по установлению личностей и задержанию всех причастных к преступлению. Согласно законодательству, им грозит от 4 до 10 лет тюрьмы.

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