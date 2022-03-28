Переправлял сигареты через Прут: контрабандисту дали 5 лет тюрьмы

Переправлял сигареты через Прут: контрабандисту дали 5 лет тюрьмы

По ходатайству Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам мужчине предстоит отсидеть 5 лет за попытку контрабанды 200 000 сигарет.

Всё случилось в апреле 2021 года. У пограничного пункта в Глодянах пограничники поймали 27-летнего мужчину, который переплывал Прут. Гражданин пытался переправить через реку сигареты стоимостью около 230 000 леев.

После задержания он был заключён под стражу. Ещё один участник контрабандной схемы находится в розыске.

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