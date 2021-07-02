Переполненный зал в Басарабяске: о чём шла речь на встрече Додона, Цырди и Старыша с гражданами (ФОТО, ВИДЕО)

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В зале Дома культуры в Басарабяске Игорь Додон, Богдан Цырдя и Константин Старыш провели продуктивную и искреннюю беседу с жителями города, которые пришли, невзирая на дождь, и проявили большой интерес к будущему страны.

Говорили о ситуации в стране, об экономических и инфраструктурных проектах, инициированных в районе при поддержке ПСРМ, а также о тех, которые Блок коммунистов и социалистов планирует реализовать в новом парламенте. Додон отметил, что фракция ПСРМ в Парламенте Республики Молдова обеспечила выделение средств на несколько проектов для района Басарабяска, таких как: строительство канализационной системы и очистных сооружений в Садаклии и Иордановке, ремонт зданий учебных заведений, дорог и парков.

В этом контексте была подчёркнута важность поддержки Блока коммунистов и социалистов на досрочных парламентских выборах 11 июля, поддержки команды патриотов и профессионалов, заботящихся о народе и стране.

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