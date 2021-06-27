Переполненный зал на встрече с Додоном, Цырдей и Старышем в Штефан-Водэ: о чём шла речь (ФОТО, ВИДЕО)

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Дом культуры города Штефан-Водэ не смог вместить всех пришедших на встречу c Игорем Додоном, Богданом Цырдей и Константином Старышем. Наши сограждане небезразличны к нынешней ситуации и хотят её улучшения.

Говорили о проектах, реализованных в районе при поддержке парламентской фракции Партии социалистов: реабилитация примерно 20 км дорог в районе Штефан-Водэ, выделение в 2021 году более 5 млн леев на различные проекты, связанные с уличным освещением в сёлах Олэнешть и Карахасань, заменой водонапорной башни в селе Брезоая, ремонтом и оснащением школ и детских садов района мебелью и всем необходимым.

– Я почувствовал существенную поддержку людьми нашей предвыборной программы, нацеленной на повышение качества жизни населения, в том числе в сельской местности. Призвал людей принять участие в выборах 11 июля и проголосовать за команду Блока коммунистов и социалистов, за достойное будущее Республики Молдова, – подчеркнул Додон.



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