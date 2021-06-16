Переполненный зал на встрече Додона с жителями Липкан: о чём спрашивали граждане

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Дом культуры города Липканы не смог вместить всех желающих побеседовать с председателем Партии социалистов. Людей интересует очень многое: и внутренняя политика, и проблемы водоснабжения, и рабочие места, и отношения с соседними странами.

– Кроме того, в Липканах благодарят нашу команду за уже сделанные шаги. Со своей стороны, мы гарантируем решение и остальных проблем, с которыми они сталкиваются, – подчеркнул он.

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