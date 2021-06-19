Переполненный зал и аплодисменты: как в Москве встречали и как прошла беседа Игоря Додона и Константина Старыша с нашими соотечественниками (ФОТО, ВИДЕО)

– Мы отметили, что одним из приоритетов остается помощь отечественным производителям, расширение рынков сбыта и не в последнюю очередь сохранение стратегического партнерства с Российской Федерацией, что, помимо прочего, является существенным фактором развития нашего экспорта. В этом контексте напомнил, что во время моего нахождения на посту Президента Республики Молдова нам также удалось добиться разрешения для наших граждан работать в России без патента. Важным достижением в обеспечении более тесных отношений с Россией и другими постсоветскими странами стало получение Молдовой статуса наблюдателя в Евразийском Экономическом Союзе, и мы намерены продолжать взаимовыгодное сотрудничество с этими странами, – подчеркнул Игорь Додон.