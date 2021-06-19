Переполненный зал и аплодисменты: как в Москве встречали и как прошла беседа Игоря Додона и Константина Старыша с нашими соотечественниками (ФОТО, ВИДЕО)

Вместе с исполнительным секретарем Партии коммунистов Константином Старышем Игорь Додон провёл сегодня встречу с представителями молдавской диаспоры Москвы и центральной части России.
– Как и вчера в Петербурге, много говорили о судьбе Республики Молдова. Была подчеркнута важность активного участия наших соотечественников в досрочных выборах 11 июля, поскольку сейчас, как никогда ранее, центральной проблемой является сохранение и укрепление государственного суверенитета и независимости Молдовы, – отметил председатель ПСРМ на своей странице в соцсети.
Кроме того, обсуждались социально-экономические программы, которые уже были осуществлены и ещё запланированы Блоком коммунистов и социалистов для реализации в парламенте нового созыва.
– Мы отметили, что одним из приоритетов остается помощь отечественным производителям, расширение рынков сбыта и не в последнюю очередь сохранение стратегического партнерства с Российской Федерацией, что, помимо прочего, является существенным фактором развития нашего экспорта. В этом контексте напомнил, что во время моего нахождения на посту Президента Республики Молдова нам также удалось добиться разрешения для наших граждан работать в России без патента. Важным достижением в обеспечении более тесных отношений с Россией и другими постсоветскими странами стало получение Молдовой статуса наблюдателя в Евразийском Экономическом Союзе, и мы намерены продолжать взаимовыгодное сотрудничество с этими странами, – подчеркнул Игорь Додон.
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