Переплыл Прут, чтобы попасть в Румынию: на границе задержали нарушителя

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Гражданину Молдовы грозит уголовная ответственность за незаконное пересечение госграницы. Мужчину задержали на берегу Прута.

Мужчину заметили, когда он плыл в сторону Румынии. Увидев, что за ним следят, он развернулся и поплыл обратно. На берегу его ждали пограничники. В рюкзаке нарушителя нашли продукты питания, сменную одежду и другие личные вещи. У мужчины не было при себе никаких документов. Правоохранители установили личность нарушителя. Им оказался 43-летний житель села Колибаш.

На другом берегу Прута живёт брат беглеца, к которому мужчина и пытался попасть. По данному факту возбуждено уголовное дело.

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