Переплыл Днестр, чтобы вернуться домой: молдаванин попался на повторном незаконном пересечении границы (ФОТО)

Переплыл Днестр, чтобы вернуться домой: молдаванин попался на повторном незаконном пересечении границы (ФОТО)

В отношении жителя села Косэуць Сорокского района возбуждено уголовное дело за незаконное пересечение границы. Мужчина добрался из Украины в Молдову, переплыв Днестр.

Инцидент был зарегистрирован вчера сотрудниками Пограничной полиции в пункте пропуска “Оланешты”.  Мобильный патруль заметил в ста метрах от линии границы подозрительного гражданина.

67-летний молдаванин сообщил, что возвращался из Одесской области. Не имея документов, он решил переплыть Днестр, чтобы вернуться на родину.

Было установлено, что две недели назад гражданин совершил аналогичное противоправное действие у границы в Каушанском районе. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.

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