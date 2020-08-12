Переплыл Днестр, чтобы вернуться домой: молдаванин попался на повторном незаконном пересечении границы (ФОТО)

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В отношении жителя села Косэуць Сорокского района возбуждено уголовное дело за незаконное пересечение границы. Мужчина добрался из Украины в Молдову, переплыв Днестр.

Инцидент был зарегистрирован вчера сотрудниками Пограничной полиции в пункте пропуска “Оланешты”. Мобильный патруль заметил в ста метрах от линии границы подозрительного гражданина.

67-летний молдаванин сообщил, что возвращался из Одесской области. Не имея документов, он решил переплыть Днестр, чтобы вернуться на родину.

Было установлено, что две недели назад гражданин совершил аналогичное противоправное действие у границы в Каушанском районе. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.

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