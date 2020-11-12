“Переобувается в воздухе”, “Врала, врёт и будет врать”: Граждане не верят в “заботу” Санду о русскоязычных

Жители страны высмеяли обещание лидера ПДС, исключившей русский язык из школьной программы в бытность министром образования, обеспечить соблюдение прав русскоязычных граждан Молдовы.
Вот как они комментируют в социальных сетях её последнее обращение:
– Не верю, но вижу, как в воздухе переобувается. Вдруг любовь появилась.
– Когда хочешь к власти, ещё не то пообещает! Ещё бы батоны по 13 копеек, вот тогда точно все под неё прогнутся!
– Слишком поздно. Слова надо подтверждать действиями, веры нет.
– Врала, врёт, и будет врать.
– Верить ей – себя не уважать.
– Обещать – не значит жениться.
– Что ей мешало сделать это раньше? Чего только не наобещаешь за два дня до выборов!
Напомним, второй тур президентских выборов состоится в это воскресенье, 15 ноября. В надежде заручиться голосами русскоязычных граждан, Санду, ранее игнорировавшая их права, внезапно сменила риторику и всё чаще стала обращаться на родном для них языке.
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