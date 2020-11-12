“Переобувается в воздухе”, “Врала, врёт и будет врать”: Граждане не верят в “заботу” Санду о русскоязычных

“Переобувается в воздухе”, “Врала, врёт и будет врать”: Граждане не верят в “заботу” Санду о русскоязычных

Жители страны высмеяли обещание лидера ПДС, исключившей русский язык из школьной программы в бытность министром образования, обеспечить соблюдение прав русскоязычных граждан Молдовы. 

Вот как они комментируют в социальных сетях её последнее обращение:

– Не верю, но вижу, как в воздухе переобувается. Вдруг любовь появилась. 

– Когда хочешь к власти, ещё не то пообещает! Ещё бы батоны по 13 копеек, вот тогда точно все под неё прогнутся!

– Слишком поздно. Слова надо подтверждать действиями, веры нет. 

– Врала, врёт, и будет врать.

– Верить ей – себя не уважать. 

– Обещать – не значит жениться. 

– Что ей мешало сделать это раньше? Чего только не наобещаешь за два дня до выборов! 

Напомним, второй тур президентских выборов состоится в это воскресенье, 15 ноября. В надежде заручиться голосами русскоязычных граждан, Санду, ранее игнорировавшая их права, внезапно сменила риторику и всё чаще стала обращаться на родном для них языке.

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