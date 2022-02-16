Переоборудовал микроавтобус и дал взятку за техпаспорт: на границе поймали ушлого водителя

Переоборудовал микроавтобус и дал взятку за техпаспорт: на границе поймали ушлого водителя

В пункте пропуска “Костешты” пограничники остановили 24-летнего водителя из Кагула.

Владелец микроавтобуса Mercedes предъявил два техпаспорта на транспортное средство. При тщательном досмотре обнаружилось, что один документ был поддельным.

Мужчина признался, что переоборудовал микроавтобус, увеличив количество посадочных мест. А техпаспорт он купил у одного из пассажиров своего рейса, заплатив тысячу леев.

На имя нарушителя составили протокол, мужчине предстоит заплатить штраф.

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