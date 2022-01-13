“Перекрываем газ, собираем чемоданы и уезжаем”: жители Молдовы отчаялись от полученных фактур за отопление

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Молодая мама, которая до декретного отпуска работала медсестрой, написала в социальной сети гневный пост о полученной за декабрь фактуре за газ с цифрой, превышающей 5600 леев. Женщина утверждает, что пособия по уходу за ребёнком не хватает даже на элементарное, что уж говорить о коммунальных услугах.

Молодая мама рассказала, что её супруг работает таксистом, порой семья не видит его с раннего утра и до позднего вечера, так как, независимо от количества клиентов, ему приходится выполнять план. Прошлым летом семья решила подключиться, чтобы создать в доме более комфортные условия.

– Чтобы подключиться к газу, мы потратили крупную сумму денег, а сейчас нам приходит такая фактура, что хочется кричать во всё горло. На нас ещё и кредит “висит”. Куда мы катимся? Откуда нам взять 8000 леев на коммунальные услуги, если доходы не превышают 6000 леев? А сейчас ещё и электроэнергия подорожает… Как с такими ценами выживать в Молдове? Перекрываем газ, выключаем свет, собираем чемоданы и уезжаем – это единственное решение, – возмутилась она.

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