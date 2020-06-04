Переходивший дорогу в неположенном месте пешеход попал под колёса машины (ВИДЕО 18+)

Переходивший дорогу в неположенном месте пешеход попал под колёса машины (ВИДЕО 18+)

22-летний молодой человек был доставлен в больницу после того, как попал под колёса автомобиля. Инцидент произошел на улице Вадул-луй-Водэ в Кишинёве.

Момент попал на видеорегистратор другого участника дорожного движения. Судя по кадрам, молодой человек начал перебегать дорогу в неположенном месте. Водитель, который ехал по первой полосе, приостановился. Затормозить не успел водитель автомобиля, двигавшегося по второй полосе, в результате чего пешеход попал под колеса. Пострадавший был госпитализирован.

По данным полиции, за рулём машины находился 23-летний водитель. Было установлено, что он находился в трезвом состоянии, передаёт protv.md.

По данному факту проводится проверка.

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