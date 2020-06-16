Переходила дорогу в неположенном месте: женщина угодила под колёса авто

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ДТП произошло в Каменке. Женщина переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Водитель Volvo не остановился, чтобы пропустить её, и совершил наезд.

Как сообщает пресс-центр МВД ПМР, пострадавшую доставили в больницу. По предварительному заключению врачей, у неё ушибы и перелом ноги.

Водитель объяснил, что не заметил пешехода. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.

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