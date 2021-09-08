Переходил на “красный”: в Тирасполе сбили пешехода

Переходил на “красный”: в Тирасполе сбили пешехода

ДТП произошло на одной из улиц Тирасполя на “зебре”. Мужчина переходил дорогу на “красный”. В этот момент его сбил Lexus.

В результате аварии житель Бендер получил ушибы головы, растяжение связок и ссадины, передаёт mvdpmr.org. Прибывшая на место случившегося бригада скорой помощи оказала пострадавшему помощь.

Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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