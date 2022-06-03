Переходил дорогу в неположенном месте: пешеход попал под колёса машины

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Авария произошла в четверг в Бендерах.

По данным пресс-службы МВД Приднестровья, 18-летний молодой человек вышел из маршрутки, вопреки правилам, обошёл её спереди и направился на противоположную сторону дороги. Появление пешехода на проезжей части стало неожиданностью для водителя автомобиля Volkswagen. Мужчина 1996 года рождения среагировать не успел и совершил наезд на него.

Пострадавший госпитализирован в травматологическое отделение Бендерской центральной городской больницы. У него сотрясение головного мозга, перелом берцовой кости, ушибы и ссадины рук и головы. Юноша под наблюдением врачей.

Правоохранители проводят разбирательство. Устанавливается степень вины каждого из участников ДТП.

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