Переходил дорогу в неположенном месте: мужчина попал под колёса машины в Яловенах

Авария произошла накануне в селе Ципала Яловенского района.
По данным полиции, водитель Mazda сбил пешехода, который переходил дорогу в неположенном месте. Мужчина получил травмы и был госпитализирован.
Тест на алкоголь показал, что автовладелец был трезв, а вот в выдыхаемом 61-летним пешеходом воздухе содержалось 0,89 мг/л алкоголя, передаёт protv.md.
Все обстоятельства ДТП выясняются.
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