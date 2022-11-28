Переходил дорогу в неположенном месте: мужчина попал под колёса машины в Яловенах

0

Авария произошла накануне в селе Ципала Яловенского района.

По данным полиции, водитель Mazda сбил пешехода, который переходил дорогу в неположенном месте. Мужчина получил травмы и был госпитализирован.

Тест на алкоголь показал, что автовладелец был трезв, а вот в выдыхаемом 61-летним пешеходом воздухе содержалось 0,89 мг/л алкоголя, передаёт protv.md.

Все обстоятельства ДТП выясняются.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.