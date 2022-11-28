Переходил дорогу в неположенном месте: мужчина попал под колёса машины в Яловенах

Переходил дорогу в неположенном месте: мужчина попал под колёса машины в Яловенах

Авария произошла накануне в селе Ципала Яловенского района. 

По данным полиции, водитель Mazda сбил пешехода, который переходил дорогу в неположенном месте. Мужчина получил травмы и был госпитализирован.

Тест на алкоголь показал, что автовладелец был трезв, а вот в выдыхаемом 61-летним пешеходом воздухе содержалось 0,89 мг/л алкоголя, передаёт protv.md.

Все обстоятельства ДТП выясняются.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране. 

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md