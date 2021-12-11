Переходил дорогу не по правилам: в аварии в Тирасполе серьёзно пострадал пешеход

Переходил дорогу не по правилам: в аварии в Тирасполе серьёзно пострадал пешеход

Мужчина 60 лет переходил дорогу в неустановленном месте. В этот момент по правой полосе двигался микроавтобус.

Очевидцы говорят, автомобиль, не притормаживая, на скорости сбил пешехода. Мужчину отбросило на встречную полосу. В этот момент там ехал Volkswagen. Водитель не успел среагировать и переехал пешеходу ноги, пишет mvdpmr.org.

Водитель микроавтобуса с места ДТП скрылся. Очевидцы происшествия вызвали скорую помощь, пострадавшего госпитализировали. У него тяжёлая черепно-мозговая травма, перелом ноги.

Автоинспекторы проводят разбирательство.

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