Переход на зимнее время: когда переводим стрелки на час назад

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Ежегодно в конце октября Молдова переходит на зимнее время – стрелки часов переводят на один час назад. В стране уже давно говорят об отмене практики перевода часов, но пока она действует, мы продолжим переводить стрелки часов осенью и весной.

Современные гаджеты переходят на зимнее время автоматически, поэтому менять настройки не надо. А вот на механических часах придётся перевести время вручную, передаёт unian.net.

Переход на зимнее и летнее время объясняют необходимостью удлинения светового дня. Делается это с целью экономии электроэнергии. Но, справедливости ради, стоит отметить, что тема перевода часов многие годы является причиной многочисленных споров. Врачи утверждают, что перевод часов крайне негативно сказывается на здоровье людей. Что касается экономии, то по этому поводу у многих экономистов тоже есть сомнения. Как бы там ни было, но многие страны уже отказались от сезонной смены времени.

Перевод часов в 2022 году происходит в странах ЕС, Израиле, Иране, Австралии, Мексике, Великобритании, США, Канаде.

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