Переход дороги в неположенном месте стал причиной более 100 аварий в прошлом году

Переход дороги в неположенном месте стал причиной более 100 аварий в прошлом году

В 2020 году произошло 118 ДТП с участием пешеходов, в результате которых скончались 20 человек, ещё 102 получили травмы. Об этом сообщает Национальный инспекторат общественной безопасности.

В связи с этим полиция настоятельно рекомендует пешеходам соблюдать следующие правила:

  • переходить дорогу только по пешеходным переходам и после того, как водители остановились;
  • не переходить дорогу перед или за машинами, которые остановились;
  • ходить следует только по тротуарам, а если они отсутствуют – по левому краю дороги;
  • носите светлую одежду или одежду со светоотражающими элементами.

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