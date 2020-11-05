Перегрев печи привёл к пожару

0

В частном доме в Дубоссарах загорелось жилое помещение. 42-летний мужчина проснулся от едкого запаха дыма, идущего из другой комнаты, и сообщил об этом соседям.

Огонь полностью охватил две жилые комнаты: площадь возгорания составила 40 кв. м. Предположительно, причиной ЧП стало нарушение правил пожарной безопасности. Вероятно, пишет mvdpmr.org, произошёл перекал печи.

Врачи “скорой” оказали мужчине первую помощь. От госпитализации он отказался.

Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.