Переговоры с МВФ: в отличие от кабмина Санду, правительство Кику не согласится с повышением налогов

Переговоры с МВФ: в отличие от кабмина Санду, правительство Кику не согласится с повышением налогов
Возглавляемое Ионом Кику правительство не допустит, чтобы в новое соглашение о сотрудничестве, которое наша страна планирует подписать с МВФ, были включены повышение налогов и другие условия, которые могут оказать негативное влияние на граждан и деловую среду. Об этом премьер заявил на заседании кабинета министров. 

– Мы намерены включить в эту программу амбициозные реформы, в которых нуждается наша страна. Мы не допустим условий, которые могут навредить экономическим агентам. Мы не допустим повышения налогов и сборов. Надеемся, что нам удастся прийти к общему знаменателю, – подчеркнул он.

Ранее мы сообщали о том, что правительство начало переговоры по новой программе с МВФ.

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