Переговоры по Соглашению о соцобеспечении между Молдовой и Россией завершены

Проект предусматривает выплату пенсий по старости, пенсий по инвалидности, полученной в результате общих заболеваний, несчастных случаев на производстве или профессиональных заболеваний, а также пенсий по потере кормильца и пособий в случае смерти и т.д. О завершении переговорного процесса по документу Игорю Додону сообщил глава МВД Аурелиу Чокой.

– Этот документ активно обсуждается в последние годы, его давно ждут наши сограждане. Соглашение будет подписано в ближайшее время, что приведет к укреплению социальной защиты молдаван в Российской Федерации, – отметил глава государства на своей странице в соцсети.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.