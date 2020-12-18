Переговоры по Соглашению о соцобеспечении между Молдовой и Россией завершены

Переговоры по Соглашению о соцобеспечении между Молдовой и Россией завершены
Проект предусматривает выплату пенсий по старости, пенсий по инвалидности, полученной в результате общих заболеваний, несчастных случаев на производстве или профессиональных заболеваний, а также пенсий по потере кормильца и пособий в случае смерти и т.д. О завершении переговорного процесса по документу Игорю Додону сообщил глава МВД Аурелиу Чокой. 

– Этот документ активно обсуждается в последние годы, его давно ждут наши сограждане. Соглашение будет подписано в ближайшее время, что приведет к укреплению социальной защиты молдаван в Российской Федерации, – отметил глава государства на своей странице в соцсети.
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