Передумали?! Минимальную пенсию в 2000 леев получат вдвое меньше граждан, чем обещала ПДС

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Похоже, правительство Натальи Гаврилицы передумало повышать минимальную пенсию всем категориям её получателей. Как рассказала на пресс-конференции премьер, по 2000 леев будут получать только те, у кого есть полный трудовой стаж, а это 183 тысячи пенсионеров. Изначально же ПДС обещала, что повышение затронет свыше 400 тысяч человек.

Тем, у кого нет полного трудового стажа, пенсию повысят на 390 леев. В итоге выплата составит около 1600 леев.

Стоит отметить, что третьим пунктом в предвыборной программе ПДС “Молдова хороших времён” числилось обязательство повысить минимальную пенсию до 2000 леев. Партия “Действие и солидарность” отмечала, что нововведение затронет всех без исключений.

В то же время не так давно депутат ПДС Думитру Алайба заявлял в интервью, что правящая партия “протянет руку помощи” всем 400 тысячам пенсионеров, которые не получают и 2000 леев в месяц, пишет sinteza.org.

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