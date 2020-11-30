Передумала! Санду не намерена отказываться от кабинета в здании президентуры и от госохраны (ВИДЕО)

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Вопреки заявлениям, сделанным в рамках предвыборной кампании, Майя Санду не намерена отказываться ни от кабинета в здании президентуры, ни от услуг госохраны. Об этом она заявила сегодня на пресс-конференции.

– Да, я буду работать в здании президентуры. Я должна побывать там, посмотреть, какие помещения, – сказала она.

Санду также заявила, что она “естественно” оставит госохрану, ведь она “борется с коррупционерами”.

Отметим, что в рамках предвыборной кампании тогда ещё кандидат на пост президента обещала отдать здание президентуры гражданам и отказаться от услуг государственной охраны.

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