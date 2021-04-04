Передай другому: четверо мужчин распивали алкоголь на улице из одной бутылки (ВИДЕО)

Передай другому: четверо мужчин распивали алкоголь на улице из одной бутылки (ВИДЕО)
Пока одни лежат в больнице, другие пренебрегают всеми правилами безопасности и распивают пиво из одной бутылки. Инцидент произошёл накануне в столице.  

Мужчин застали за распитием алкоголя посреди улицы. Все четверо пили из одной бутылки, передавая её по очереди друг другу. Когда к ним подошли правоохранители, нарушители стали вести себя агрессивно и принялись оскорблять полицейских.

В отношении всех четырёх были составлены протоколы. Мужчинам предстоит заплатить штраф.

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