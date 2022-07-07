Перед зданием правительства проходит акция протеста против ликвидации вузов (ВИДЕО)

Перед зданием правительства проходит акция протеста против ликвидации вузов (ВИДЕО)

Сотрудники и студенты Аграрного университета протестуют в эти минуты перед зданием правительства против закрытия данного учреждения. К ним присоединяются представители и других вузов, подлежащих слиянию с более крупными учебными заведениями. 

Граждане развернули плакаты с надписями: “Руки прочь от Аграрного университета!”, “Сегодня продаёте Аграрный, завтра – всю страну!”. Люди называют объявленную Министерством образования и науки реформу “издевательством”.

Напомним, что представители власти отметили, что инициатива находится на этапе обсуждения. Они ссылаются на сократившееся число студентов в Молдове и выражают уверенность в том, что реформа качественно повысит уровень образования в РМ.

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