Перед пасхальными праздниками в точках продажи продуктов питания прошли проверки

0

Сотрудники Национального агентства по безопасности пищевых продуктов (НАБПП) провели инспекции в коммерческих объектах на предмет соблюдения санитарно-ветеринарных и гигиенических требований, передаёт moldpres.md.

Профилактика заболеваний среди населения из-за несоответствующих качеству продуктов является обязанностью каждого, и важно соблюдать все гигиенические условия, в которых продукты хранятся и транспортируются. Также важно обеспечить соблюдение всех необходимых условий для продажи мясных и молочных продуктов, рыбы, яиц, других продуктов животного и неживотного происхождения, – подчеркнул генеральный директор агентства Владислав Котич.

Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов рекомендует потребителям покупать продукты питания только в зарегистрированных или авторизованных санитарно-ветеринарных помещениях или местах, где соблюдаются условия гигиены.

Чтобы сообщить о нарушениях в сфере безопасности пищевых продуктов, можно позвонить по телефону горячей линии ANSA – 0 800 800 33 или по специализированной антикоррупционной линии ANSA 022-290-800. Звонки бесплатны.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.