Перечислены самые частые причины заболеваний на отдыхе

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Причинами заболеваний в отпуске могут стать резкая смена климата, чересчур интенсивный загар и местная вода, рассказала врач-терапевт Юлия Сайфуидинова.

Специалист напомнила, что на адаптацию организма к новым климатическим условиям нужно определённое время, поэтому человек может испытывать дискомфорт. Вот почему в первые дни отпуска важно пить больше воды, не есть слишком много, а также отказаться от жирной, острой еды и алкоголя.

Причиной заболеваний также может быть загар, потому что так организм реагирует на повреждающие действия ультрафиолетового излучения. Поэтому важно защищать кожу с помощью солнцезащитных средств, пишет gazeta.ru.

– Солнце — это достаточно агрессивный фактор, который влияет не только на нашу кожу, но и на организм в целом. После длительного пребывания под прямыми лучами может появиться герпес на губе. Причём это актуально не только для любителей жарких стран, но и для поклонников горнолыжных курортов, — отметила терапевт.

Простудные заболевания могут быть вызваны и кондиционером, потому что смена температур может создать нагрузку на организм и иммунную систему.

– Кроме того, кондиционер – это влажная и благоприятная среда для развития многих микроорганизмов, в частности, легионелл, плесневых грибков, стрептоккоков. Все они могут попасть в дыхательные пути, — добавила врач.

Осторожность следует проявлять и с потреблением местной воды, потому что это может быть небезопасно. Терапевт советует пить бутилированную или кипячёную воду.

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