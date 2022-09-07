Переболевшим COVID-19 рекомендуют проверить уровень сахара в крови

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Ведущий научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи, профессор Николай Малышев посоветовал проверить уровень сахара в крови тем, кто переболел коронавирусом.

– Постковидные последствия действительно могут быть серьёзными, особенно у тех, кто не вакцинировался. В первую очередь поражаются те органы, которые уже и до ковида вызывали беспокойство, — заявил профессор.

По его словам, особо внимательными к своему здоровью должны быть люди с хроническими заболеваниями.

– Если после болезни человек понимает, что состояние ухудшилось и появились новые проявления, надо идти к врачу, — считает Малышев.

Он добавил, что после перенесённого COVID-19 нередко наблюдается повышенный уровень сахара в крови, пишет стопкоронавирус.рф.

– Это известный синдром. Поэтому стоит сделать анализ крови, — заключил эксперт.

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