Переболевшим COVID-19 предоставят медицинскую реабилитацию

Переболевшим COVID-19 предоставят медицинскую реабилитацию

Национальная касса социального страхования объявила сегодня, что люди, у которых образовался пневмофиброз вследствие COVID-19, могут получить путёвки на санаторно-курортное лечение. 

Как отметили в ведомстве, путёвки будут предоставляться без очереди, даже если человек недавно лечился в санатории. Их можно получить на основании отправления-выписки (Форма №027/е) из истории болезни стационарного пациента (Форма №003/е-2012) или медицинской карты амбулаторного больного (Форма №025/е).

Физические лица могут подать заявление на получение путёвки в кассу социального страхования или в Территориальную кассу социального страхования по месту жительства. Застрахованные лица могут обратиться за путёвкой по основному месту работы.

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