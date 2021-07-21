Переболевшим COVID-19 предоставят медицинскую реабилитацию

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Национальная касса социального страхования объявила сегодня, что люди, у которых образовался пневмофиброз вследствие COVID-19, могут получить путёвки на санаторно-курортное лечение.

Как отметили в ведомстве, путёвки будут предоставляться без очереди, даже если человек недавно лечился в санатории. Их можно получить на основании отправления-выписки (Форма №027/е) из истории болезни стационарного пациента (Форма №003/е-2012) или медицинской карты амбулаторного больного (Форма №025/е).

Физические лица могут подать заявление на получение путёвки в кассу социального страхования или в Территориальную кассу социального страхования по месту жительства. Застрахованные лица могут обратиться за путёвкой по основному месту работы.

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