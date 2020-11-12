Перебои с водой в Кишинёве и Дурлештах: узнайте адреса

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Столичные потребители, проживающие по ул. Миорица, 5/1, 9/1, 11, Г. Асаки, 68/2, останутся без воды в пятницу. Отключения запланированы с 09:00 до 17:00.

Кроме того, с 09:00 до 18:00 воды не будет в пригороде Дурлешты в переулке Тестемицану, 1-4. Отключения также намечены в сообществе “Slavira”.

По завершении работ водоснабжение возобновится. Дополнительную информацию потребители могут получить, позвонив в Центральную диспетчерскую службу по номерам 022-25-66-66 или 022-85-77-77.

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