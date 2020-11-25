Перебегали дорогу: двух девушек сбили на Ботанике

Перебегали дорогу: двух девушек сбили на Ботанике

ДТП произошло минувшим вечером на улице Трандафирилор. Две девушки были госпитализированы после наезда автомобиля.

По словам пресс-секретаря столичной полиции Натальи Стати, водитель автомобиля Volkswagen сбил девушек 16 и 19 лет, которые переходили дорогу в неположенном месте. Пострадавших доставили в больницу, пишет publika.md.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.

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