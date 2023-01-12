Перчун о повышении зарплат министрам на 9 тысяч леев: Эти инвестиции необходимы

Перчун о повышении зарплат министрам на 9 тысяч леев: Эти инвестиции необходимы

Депутат ПДС Дан Перчун считает оправданным повышение зарплат министров на 9 тысяч леев и призывает всё общество осознать необходимость данных «инвестиций». Об этом он заявил в рамках передачи на частном телеканале.

Я хорошо могу понять воспитательницу, которая получает 4 тысячи леев и считает каждую копейку. Когда она слышит про то, что зарплаты министров повысятся на 9000 леев, до 1000 евро, она обижается, считает, что это несправедливо. Но мы должны объяснять, что инвестиции в группу людей, принимающих критические решения для благосостояния этой страны, сегодня необходимы, – отметил Перчун.

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