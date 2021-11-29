Пенсионеры – обуза для государства? Что говорит Майя Санду

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Снижение пенсионного возраста, которого в прошлом году добились социалисты, Майя Санду считает “обузой” для граждан. Об этом она заявила в рамках мероприятия в Единцах.

– Это популистская мера, которая была принята социалистами, когда они поняли, что теряют власть. Главная проблема заключается в том, что на каждого работника приходится по одному пенсионеру. Человек, который работает, должен помимо других налогов платить и пенсию тому, кто трудился, вносил вклад, но его деньги испарились сами знаете как, – отметила глава государства.

По инициативе ПДС пенсионный возраст в Молдове был увеличен до 63 лет как для женщин, так и для мужчин. Законопроект был принят в первом чтении на прошлой неделе. Депутаты БКС назвали его социальным геноцидом.

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