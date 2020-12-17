Пенсионерку спасли во время пожара в Каменке

Пенсионерку спасли во время пожара в Каменке

Соседи заметили дым в окнах дома пожилой сельчанки и вызвали пожарных. Внутри могла находиться 78-летняя хозяйка жилья.

В задымлённой комнате на полу спасатели нашли пенсионерку, пишет mvdpmr.org. Женщину с отравлением продуктами горения передали врачам скорой помощи. Пострадавшую госпитализировали в реанимационное отделение в тяжёлом состоянии.

При тушении пожара было выявлено пять разных очагов возгорания, возле каждого найдены сгоревшие спички. Неосторожное обращение с огнём рассматривают как основную причину случившегося.

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