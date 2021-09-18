Пенсионерка попала под колёса грузовой машины

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ДТП произошло накануне. Большегруз дважды переехал женщине ноги.

По данным пресс-службы МВД Приднестровья, 58-летний мужчина за рулём автомобиля Mercedes не убедился в безопасности манёвра при движении задним ходом и сбил 62-летнюю женщину, дважды переехав ей ноги. Пострадавшая сидела на скамейке, когда поняла, что автомобиль двигается прямо в её сторону, встала и попыталась отбежать. Однако грузовая машина задним бортом зацепила пенсионерку, та упала, вследствие чего получила травмы.

У жительницы Григориополя врачи диагностировали закрытый перелом лодыжки левого голеностопного сустава и перелом костей правой стопы с незначительным смещением. Медицинскую помощь пострадавшей оказали в Бендерской городской больнице.

Автомобиль помещён на штраф-площадку. По факту ДТП проводится разбирательство.

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