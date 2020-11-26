Пенсионерка получила перелом, попав под колёса авто

Пенсионерка получила перелом, попав под колёса авто

Инцидент произошел в Тирасполе. Водитель Audi совершил наезд на женщину, которая переходила проезжую часть в неустановленном месте.

68-летнюю пострадавшую госпитализировали с переломом малоберцовой кости. Водитель не пострадал, транспортным средством он управлял в трезвом состоянии.

Автомобиль был помещён на штрафстоянку. Все обстоятельства случившегося устанавливаются, пишет mvdpmr.org.

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