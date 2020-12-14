Пенсионерка погибла в результате пожара в собственном доме

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Житель Слободзеи, проезжая вечером по улице Горького, увидел, что горит дом. Мужчина поспешил на помощь. Открыв входную дверь, он заметил внутри человека, который не ориентировался в пространстве, и помог ему выйти. После очевидец позвонил в пожарную службу и “скорую”.

Пламя успело повредить две комнаты. В одной из них пожарные обнаружили пожилую женщину. 70-летняя хозяйка дома погибла.

Мужчина, которого вывел на улицу очевидец, оказался 41-летним сыном пенсионерки. Медики его осмотрели. Госпитализация не понадобилась.

Что стало причиной воспламенения, выясняют специалисты. Предположительно, возгорание могло произойти из-за непотушенной сигареты, пишет mvdpmr.org.

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