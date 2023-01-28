Пенсионерка из Слободзеи почти двое суток провела в «ловушке»

Пенсионерка из Слободзеи почти двое суток провела в «ловушке»

Мужчина пришёл проведать знакомую пенсионерку и увидел её на полу. Она не могла подняться на ноги.

Рука 77-летней женщины застряла между стеной и трубой, ведущей к батарее. Мужчина позвонил спасателям.

Выяснилось, что в «ловушке» пострадавшая провела почти двое суток. Она была в сознании, но из-за болевого шока не смогла пояснить, что с ней случилось, пишет mvdpmr.org.

Спасатели сняли радиатор с креплений, отодвинули его от стены, освободили руку пострадавшей и передали пенсионерку врачам. С ожогом руки III и IV степени женщину доставили в районную больницу. Сейчас она находится в реанимации, врачи оценивают её состояние как тяжёлое.

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