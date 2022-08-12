Пенсионерка из Бельц упала в лестничный проём с 8 этажа и скончалась

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88-летняя женщина скончалась, упав в лестничный пролёт многоэтажки. Инцидент произошёл накануне.

По данным правоохранительных органов, пенсионерка вышла из квартиры, расположенной на восьмом этаже, и по неизвестным причинам провалилась между лестничными перилами. В результате множественных травм женщина скончалась на месте, пишет tvn.md.

Полиция выясняет все обстоятельства трагедии.

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