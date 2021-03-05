Пенсионерка едва не задохнулась в загоревшейся квартире (ВИДЕО)

Пенсионерка едва не задохнулась в загоревшейся квартире (ВИДЕО)

Пожар вспыхнул накануне в квартире на улице Друмул Виилор. По информации ГИЧС, возгорание произошло на кухне, затем огонь перекинулся на балкон.

С огнём боролись три пожарных расчёта. Из квартиры вывели 74-летнюю хозяйку жилья с ожогами рук и лица. Женщине была оказана медицинская помощь, её госпитализировали.

Причину пожара устанавливают специалисты. По данным ГИЧС, за последние сутки помощь спасателей понадобилась в 32 ситуациях.

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