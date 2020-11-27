Пенсионерка едва не погибла при пожаре: возле печи загорелся матрас

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Инцидент произошёл этим утром в селе Бадикул Молдовенеск Кагульского района. По данным ГИЧС, 84-летняя женщина оставила возле печи матрас, который вскоре начал тлеть.

Густой дым заметили родственники, проживающие с пенсионеркой в одном дворе. Хозяйку дома нашли без сознания возле печи. Подоспевшие на помощь граждане сами потушили матрас. Пострадавшую доставили в реанимационное отделение районной больницы. На данный момент состояние сельчанки оценивается как стабильное.

Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

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