Пенсионерам нужно помогать! Додон осудил инициативу Санду аннулировать двойную индексацию пенсий и рассказал, что предлагают социалисты (ВИДЕО)

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Инициатива Майи Санду аннулировать двойную индексацию пенсий – ошибка. Об этом в рамках программы на частном телеканале заявил Игорь Додон. Председатель ПСРМ напомнил, как в 2019 году фракция ПДС пыталась помешать принятию законопроекта социалистов, направленного в поддержку пенсионеров.

– Мы уверены, что индексация должна быть дважды в год: 1 апреля и 1 октября. В этом году, учитывая то, что индексация была бы небольшой из-за того, что был кризис и цены не выросли, мы выступили с инициативой, которая предусматривает, что апрельская индексация составит 3,89%. Это средний показатель индекса потребительских цен за последние три года. А 1 октября индексация составит 3,2%. Суммарно за год – чуть более 7%, – пояснил Игорь Додон.

Председатель ПСРМ выразил надежду на то, что данный проект будет принят в срочном порядке. Кроме того, он напомнил, что по инициативе социалистов пенсионеры получат по 1000 леев помощи к пасхальным праздникам.

– Это то, что предлагаем мы. Майя Санду же предлагает аннулировать октябрьскую индексацию, и чтобы у нас была всего одна индексация – в апреле, в размере 3,7%, и чтобы в будущем больше не было двух индексаций. Наш проект более выгоден. На этом не нужно делать политику. Пенсионерам нужно помогать, тем более в этой ситуации, – добавил он.

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