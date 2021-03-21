Пенсионер застрелил племянницу из-за 200 леев и попытался покончить с собой

Пенсионер застрелил племянницу из-за 200 леев и попытался покончить с собой
Инцидент произошёл в селе Вадул луй Исак накануне. Поссорились родственники: 24-летняя девушка и 84-летний мужчина. Последний обвинил племянницу в том, что она якобы украла у него 200 леев. 

Девушка вышла из дома, а мужчина взял охотничье ружьё и отправился вслед за ней. Сделанный выстрел оказался смертельным: пострадавшая скончалась на месте.

После этого пенсионер попытался покончить с собой, выстрелив себе в шею. Его доставили в тяжёлом состоянии в районную больницу. Ружьём TOZ-63 он владел на законных основаниях.

Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит от 10 до 15 лет лишения свободы.

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