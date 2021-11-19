Пенсионер в пылу ссоры убил жену

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В “скорую” обратился тираспольчанин. Мужчина сообщил, что умерла его жена. Прибывшие по указанному адресу врачи обнаружили тело 56-летней женщины с признаками насильственной смерти.

В ходе беседы с правоохранителями 62-летний горожанин признался, что это его рук дело. Мужчину задержали, пишет mvdpmr.org.

Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются. Назначен ряд экспертиз, ведётся следствие.

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