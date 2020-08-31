Пенсионер упал в колодец в Рышканах. Мужчине пришли на помощь спасатели

Пенсионер упал в колодец в Рышканах. Мужчине пришли на помощь спасатели

73-летний мужчина упал в 15-метровый колодец в городе Рышканы. Инцидент произошел минувшим вечером. 

На помощь подоспели спасатели. Менее чем за 10 минут они вытащили пенсионера. Мужчина не пострадал, медицинская помощь ему не понадобилась. Обстоятельства случившегося выясняются.

Стоит отметить, что за последние 24 часа спасатели пришли на помощь гражданам в 69 чрезвычайных ситуациях.

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