Пенсионер решил порыбачить и провалился под лёд

Пенсионер решил порыбачить и провалился под лёд

79-летний тираспольчанин отправился на рыбалку. В момент, когда мужчина шёл по замёрзшей воде, лёд под ним не выдержал. Рыбак провалился под воду.

Крики о помощи услышали очевидцы, пишет mvdpmr.org. Они позвонили спасателям и бросились на помощь.

Пенсионера доставили в больницу. Мужчину госпитализировали в реанимационное отделение с диагнозом “общее переохлаждение”. Врачи оценивают его состояние как стабильно тяжёлое.

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