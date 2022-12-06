Пенсионер и его собака погибли во время пожара в Слободзейском районе

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Трагедия произошла накануне в селе Владимировка.

В доме по улице Советской одиноко проживал 86-летний мужчина. За ним присматривала женщина, приходила несколько раз в день, готовила еду и помогала по хозяйству. Утром она пришла к своему подопечному, открыла дверь и увидела: всё окутано дымом. Вызвала пожарных.

Из-за сильного задымления в доме работало одно звено газодымозащитной службы. На локализацию пожара ушло 25 минут.

В комнате на кровати огнеборцы обнаружили тело хозяина дома. Также в пожаре погибла его собака.

Инспектор пожарного надзора выяснил: причиной ЧП стала перегрузка электроснабжения. В одну розетку было подключено более четырёх потребителей электроэнергии.

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