Пенсии в новом году проиндексируют всего на 14,1%

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Согласно действующему законодательству, индексация пенсий в 2023 году должна произведена на величину инфляции, зафиксированную на конец 2022 года, то есть не менее чем на 30%. Однако, по словам министра финансов Молдовы Думитру Будянского, имеющихся средств хватит, чтобы проиндексировать пенсии только на 14,1%.

– Мы предоставим индексацию на 14,1%. Позже, в течение года, в зависимости от динамики доходов, мы, вероятно, вернёмся к этой теме. Но надо иметь в виду, что индексация 2022 года и предусмотренные единовременные пособия обеспечили величину пенсий не идеально, но близко к потерям, вызванным инфляцией. Особенно это касается категории низких пенсий, потому что пенсионеры с более высокими выплатами тоже несли большие потери от инфляции. По нашим расчётам, доходы бюджета социальной защиты увеличатся на 14%. У нас нет средств для более высокой индексации пенсий, – пояснил министр финансов, передаёт ipn.md.

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