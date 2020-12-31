Пенсии, пособия, зарплаты: важные решения 2020-го года

Пенсии, пособия, зарплаты: важные решения 2020-го года

Виорика Думбрэвяну рассказала, что удалось осуществить Министерству здравоохранения, труда и социальной защиты в уходящем году. 

Так, в 2020 году:

  • Дважды был осуществлён пересмотр пенсий по возрасту. Были пересмотрены пенсии 23 тысяч человек, средний размер выплаты вырос с 2902 леев до 5589 леев;
  • Дважды была предоставлена единовременная помощь: 700 леев и 900 леев;
  • Дважды были проиндексированы пенсии более чем 680 тысяч человек;
  • Впервые было выделено пособие в случае смерти одного из вышедших на пенсию супругов; 
  • Было увеличено пособие для ветеранов войны со 100 до 500 леев, а для жен ветеранов войны и участников ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС – с 250 до 500 леев.

В то же время в течение года зарплаты работников системы здравоохранения были увеличены на 70%. Параллельно выплачивались надбавки до 100% тем, кто был задействован в борьбе с COVID-19. Также были выделены пособия членам семьи медработников, скончавшихся в результате осложнений, вызванных коронавирусом.

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